صحة تبوك تنهي ثلاثة برامج للمحاكاة الصحة للحالات الطارئة وعلاج مجرى الهواء

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اختتمت صحة تبوك ممثلة في ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بالموارد البشرية مؤخرا ثلاثة برامج تدريبية للمحاكاة الصحة للحالات الطارئة وعلاج مجرى الهواء والذي أقيم في مركز التدريب والمؤتمرات , وقدمه نخبه من استشاريي التخدير من جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة ومستشفى الحرس الوطني بالرياض بالتعاون مع مركز المهارات الرئيسي بوزارة الصحة , ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة التطويرية للخدمات الطارئة والذي يقام على مستوى المملكة .

ومن جهتهم أشاد المشاركون بتطور التدريب في صحة تبوك في مجالات عدة مما ينعكس على رفع مستوى أداء العاملين والمستفيدين من منسوبي صحة تبوك من اطباء وفنيين واداريين من الدورات المقدمة لهم .