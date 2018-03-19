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جامعة سعودية تمنع دخول سيارات الأجرة وتحذر الطالبات

جامعة سعودية تمنع دخول سيارات الأجرة وتحذر الطالبات
http://almnatiq.net/?p=553951
المناطق_الدمام

اشترطت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على طالباتها إحضار موافقة ولي الأمر ليسمح لهن بركوب سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات الذكية، وذلك بعد واقعة تحرش سائق بطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء توصيله لها.

وأصدرت الجامعة قراراً بمنع دخول سيارات الأجرة والنقل الإلكتروني لحرم الجامعة من دون تصريح، كما ألزمت أقسام وكليات الجامعة في مختلف مدن المنطقة بهذا الأمر.

وبيّن مدير إدارة الأمن والسلامة في الجامعة خالد الربيعان، أن الجامعة تهدف من وراء هذا الإجراء التنظيمي إلى تقنين دخول وخروج سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، موضحاً أن المنع لا يشمل الطالبات الحاصلات على تصريح بحسب الحياة.

وأوضح الربيعان  أن الجامعة استحدثت نموذجاً لاستخراج الطالبة بطاقة تمكّنها من الركوب عبر سيارات النقل بالأجرة بعد موافقة ولي الأمر.

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