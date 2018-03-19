التعليم: اختبارات لقياس المستوى التحصيلي لطلاب الابتدائية

المناطق_الرياض

تنفذ وزارة التعليم اختبار لقياس المستوى التحصيلي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي خلال الأسبوعين 13و14 من الفصل الدراسي الحالي وسيتم تنفيذ دراسة واقع تحصيل الطلاب في اللغة الإنجليزية تحت مسمى

Word Mania Saudi Arabia 2018 لجميع إدارات التعليم وسينتهي التسجيل بعد 8 أيام.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تنفيذ اختبار لقياس المستوى التحصيلي في مادة لغتي لعينة من طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في الأسبوعين الثالث عشر والرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني لعام 1438/1439هـ .

وقد وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بتكليف منسق لتطبيق على مستوى الإدارة وإعداد خطة زمنية لتنفيذ الاختبار وتزويد الادارة العامة لاشراف التربوي (بنين) بنسخة منها وتحديد عينة من المدارس الابتدائية (حكومي ، أهلي ) بنسبة 30% من كل مكتب تعليم أو إدارة تعليمية لا يوجد مكاتب تعليم .

وتكوين لجان إشرافية من مشرفين اثنين احدهما تخصصه لغة عربية لتطبيق الاختبار في كل مدرسة من مدارس العينة ويمكن الاستعانة بمعلم متخصص في اللغة العربية في حال تعذر وجود مختص في اللغة العربية في اللجنة الاشرافية .

وتحدد اللجنة الاشرافية أحد فصول الصف الأول الابتدائي عشوائيا في كل مدرسة من مدارس العينة لتطبيق الاختبار وتتولى تنفيذ الاختبار وتصحيحه ورصد نتائجه ويطبق الاجراء السابق المماثل في قطاع البنات وستقوم الادارة العامة للإشراف التربوي ببناء ادوات الاختبار وارساله لاحقا للمنسقين .

كما تنفذ وزارة التعليم ممثلة في قسم الغة الإنجليزية بالإدارة العامة للإشراف التربوي وبالتعاون مع شركة Literacy Planet إقامة هذه الدراسة بأسلوب المنافسة الممتعة في مجال اللغة الإنجليزية والإشراف عليها تحت مسمى وورد مانيا السعودية 2018 وذلك للوقوف على واقع الحال ورفع المستوى اللغوي والتحصيلي للطلاب.

علما بأن هذه الدراسة سيتم تطبيقها من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط لمدارس الأهلية ومن لديها مسار دولي في اللغة الإنجليزية من الصف الأول كمرحلة أولى .

وتضمن تعميم اخر موجها لمدير عام تعليم الرياض بحث المدارس المعنية والتسجيل حسب المواعيد وسيكون التسجيل من 28 جمادى الاخرة والمرحلة الأولى 2 رجب وحتى 4رجب والمرحلة الثانية من 9-11 رجب 1439.

وذلك لأهمية دراسة واقع تحصيل الطلاب وتحديدا في جانب المهارات اللغوية والمعرفية في مادة اللغة الانجليزية للوصول إلى برامج تربوية ترفع من نتائج التحصيل العلمي للمادة وسيتم منح خطابات شكر لمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة.