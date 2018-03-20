شاهد: تخريج «100» متعافي من إدمان المخدرات

رعى أمير منطقة مكة بالانابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز حفل جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة لتخريج 100 متعافي من إدمان المخدرات وذلك مساء يوم امس الاثنين الموافق 2-7-1439 بمقر الجمعية الرئيسي بحي الفيحاء بجدة.

وفي كلمته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز خالص شكره ومنسوبوا الجمعية لسمو أمير المنطقة بالانابه على رعايته وتشريفه الحفل والذي له بالغ الأثر على نفوس المتعافين.

وأبان الفايز ان جمعية كفى كرست جهودها لحماية الشباب من الوقوع في ادمان السموم من جهة وعلاج المدمنين.

من جهة أخرى عبر العديد من البرامج والفعاليات التوعوية وكذلك مركز الرعاية و التأهيل وعياداتها الثابتة والمتنقلة المنتشرة في محافظات منطقة مكة وذلك وفق منهج حكومتنا الرشيدة في القضاء على المخدرات وتحصين أبناء وبنات الوطن من الوقوع فيها.

الحفل الذي شهد العديد من الفقرات ابرزها (رحلة مع متعافي) والتي حكى فيها عدد من المتعافين رحلتهم مع الادمان والعلاج شهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كفى ومستشفى الأمل للصحة النفسية والتي يسعى من خلالها الطرفان للتعاون وتوحيد الجهود من اجل علاج المدمنين ورعايتهم كل في تخصصه.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة مكة بالانابة المتعافين وداعمي الجمعيةوالجهات الاعلامية لتحقيق رسالتها السامية لتوعية وتحصين المواطنين والمقيمين من مخاطر الادمان.