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النفيعي يدشن العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطلاب

النفيعي يدشن العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطلاب
http://almnatiq.net/?p=553984
عادل الزهراني - الطائف

دشّن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد عامر النفيعي عدّة مبادرات تهدف لتنمية مهارات الطلاب في عدة مجالات ، وذلك في مدارس شباب الفهد الأهلية وفي مدرسة صفوة الطليعة الأهلية الابتدائية والمتوسطة . حين دشن النفيعي مبادرات المسار الدولي – القسم الابتدائي بمدارس شباب الفهد الأهلية ، وتشمل العيادة الصحية ومحاكاة العالم الخارجي والحديقة المصورة للحيوانات ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الطايف محمد المالكي ومدير مكتب التعليم الاهلي والاجنبي محمد البقمي ، وأبدى النفيعي اعجابه بما شاهده من تميز وإبداع يبرز مهارات الطلاب في هذا الجانب مثمنا جهود المدرسة والقائمين عليها في صقل مهارات الطلاب وقدراتهم في مختلف المجالات.
كما دشن النفيعي مبادرة المستثمر الصغير ومبادرة ريادي بابتدائية ومتوسطة صفوة الطليعة الاهلية ، والذي تشارك فيه عدة مدارس من مكاتب التعليم بالشرق والغرب والحوية بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الطائف علي الزهراني وعدد من قادة المدارس والمعلمين والطلاب ، حيث تهدف مبادرة المستثمر الصغير لتمكين الطالب من إجراء العلميات الحسابية في البيع والشراء ، وتكشف ما لدى الطالب من مهارات لصقلها وتنميتها وتمكينه من رسم طريقه في حياته المستقبلية. وأشاد النفيعي بالمبادرة ودورها الفاعل تنمية ممارسات الطلاب في هذا الجانب ومثمنا جهود المدرسة تجاه أبناءها الطلاب ، ومشيداً كذلك بتفاعل المدارس المشاركة في المبادرة متمنياً للجميع مزيدا من الابداع .

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