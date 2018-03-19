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شراكة بين أمانة الاحساء والشؤون الصحية لتفعيل مبادرة ( زراعة مليون شجرة )

شراكة بين أمانة الاحساء والشؤون الصحية لتفعيل مبادرة ( زراعة مليون شجرة )
http://almnatiq.net/?p=553985
الاحساء - المناطق

شهد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ومدير الشؤون الصحية في المحافظة عبدالحميد بن عبدالله العمير أمس الاحد 1/ رجب غرس شجرة تفعيل الشراكة بين القطاعين وذلك بمستشفى الأمير سعود بن جلوي ضمن مبادرة ( زراعة مليون شجرة بالاحساء ) ، حيث ستعزز هذه الشراكة مشاركة 70 منشأة من الشؤون الصحية ( المستشفيات – مراكز الرعاية الصحية الاولية) في المبادرة اسهاماً في المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع .

واشار أمين الاحساء المهندس عادل الملحم الى ان هذه الشراكة تمثل احدى الخطوات الهامة بمبادرة زراعة مليون شجرة والتي تهدف في مضمونها الى جوانب عدة من بينها ” زيادة مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كصورة من صور حماية البيئة وتنقية الهواء ، التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية ، محاربة ظاهرة التصحر المدني والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها ، تلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة ( الاحتباس الحراري ) .

بينما ذكر مدير الشؤون الصحية بالاحساء عبدالحميد العمير ان الشراكة من شأنها الاسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية الرامية الى خدمة المجتمع والاحساء بصفة عامة ، وتعزيز برامج وانشطة المحافظة على البيئة وتنميتها .

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