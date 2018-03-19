الحلقة الثانية| من القاعدة إلى داعش.. بداية الشقاق وصعود حلم “الخلافة”

المناطق.. إسلام داوود

مزيج جمع بين الاضطهاد والمظالم المتراكمة عبر عقود على يد أنظمة عسكرية مثل نظام عبدالناصر في مصر، والبعث في العراق وسوريا، وقذافي ليبيا، مختلطا مع فتاوى جرى اقتطاعها بعناية ومتقطفات من أفكار سيد قطب.

إنها الحركات الجهادية، التي تشكلت من رغبة متوحشة في الانتقام من جلاديهم، وتحميل المجتمعات الإسلامية بأسرها مسؤولية المظالم التي تعرضوا لها، مستعينيين بأفكار تبيح لهم الخروج على الحاكم، وفي نفس الوقت تكفير المجتمعات بحجة أنها “بعيدة عن الإسلام”.

وفي الحلقة الثانية من هذا الملف، سعت المناطق للوقوف على الخلفية العقائدية والأيديولوجية التي أقامت عليها الحركات الجهادية، بداية من تنظيم القاعدة وصولا لتنظيم داعش.

فتنظيم داعش نجح خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ عام 2014، في خطف الأضواء إليه والتحول لمركز جهادي أكبر من تنظيم القاعدة الذي أفل نجمه، وخاصة مع تمكن داعش من السيطرة على مناطق ومدن واسعة في العراق وسوريا وليبيا ومصر ومناطق أخرى، وإعلانه عودة “الخلافة الإسلامية”، وتسمية “أبو بكر البغدادي” خليفة للتنظيم.

من جهتها تواصلت المناطق، مع أحد العائدين من صفوف تنظيم داعش لتتعرف منه على الأفكار الأيديولوجية التي يتبناها التنظيم، والفوارق بين الحركات الجهادية كداعش والقاعدة، والذي رفض الكشف عن هويته، فكان لنا معه الحوار التالي:

في البداية، بحكم انتماءك السابق في صفوف تنظيم داعش.. لماذا استند التنظيم في ارتكاب أغلب انتهاكاته وجرائمه لفتاوى شيخ الإسلام “ابن تيمية” رغم اختلاف الزمان والمكان؟

حسب علمى، داعش كانت تعتمد على فتاوى ابن تيمية، لكون هناك إجماع من عموم علماء المسلمين على صحة المنهج، وبالتالي فإن داعش استخدمت كثيرا من فتاوى ابن تيمية التي لا يستطيع أحد إنكارها لتنفيذ جرائمها.

لكن هناك آراء تقول أن فتاوى ابن تيمية متعلقة بوقتها وزمانها فقط والتي تختلف عما نحن فيه الآن؟

وفقا لعقيدة وفكر داعش، العصر الذي ظهر فيه الإمام ابن تيمية متشابه جدا بزماننا، حيث يرون أن البلاد الإسلامية فى حالة حروب واحتلال من كل اتجاه وفتن ليل نهار فى كل بلاد المسلمين.

وما الفارق إذا بين عقيدة داعش وعقيدة تنظيم القاعدة مع العلم بأن داعش كانت سابقا فرعا من فروع تنظيم القاعدة في سوريا والعراق؟

القاعدة انتهت فى العراق بتأسيس “دولة العراق الإسلامية”، وزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، دعا المقاتلين فى العراق للانضمام لها، في 2009، لكن بعد التوسعة وإعلان الخلافة ، انشقت جبهة النصرة عن داعش وبايعت الظواهري وهنا كان بداية الشقاق بينهم.

لكن الخلاف الأكبر هو، أن داعش تتهم القاعدة، بأنها غير ملتزمة بتطبيق الشرع بالكامل، فالقاعدة لديها مجال للهدنة والمناقشة وعقد التحالفات والسعي وراء الحكم، وهذا طبعا من المخالفات عند داعش.

فمن المخالفات التي تراها داعش عند القاعدة، هي إظهار الود على لسان الظواهرى وبين النظام المصري إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي كان أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

فداعش ترى مرسي طاغوتا كافرا، فيما يرى الظواهري عكس ذلك.

وبالنسبة لتكفير المخالفين في عقيدة داعش فهل هو حكم على عواهنه لكل المخالفين؟

داعش تكفر الحكومات والجيوش ومن يتعاون معهم، وهي تقوم على تقسيم الناس على مبدأ الفسطاطين، إما فسطاط كفر، أو فسطاط إيمان.

ووفقا لعقيدتها لا يجوز أن تكون جنديا في أي جيش عربي وتكون مسلما فى نفس الوقت، فأنت طالما أصبحت جنديا فأنت إذا أصبحت مرتدا. فداعش لا تعترف بالوسطية، إما معانا أو ضدنا.

إذا.. في انتقام داعش من الأسرى كانت تقوم في كثير من الأحيان بحرقهم بأسلوب وحشي، يخالف النص حديث النبي محمد ” “لا يعذب بالنار إلا رب النار”؟

داعش كانت تتعامل مع الحرق بمبدأ القصاص، ووفقا لفكرهم فإن القصاص يعني العقوبة بالمثل، وهم في حالات حرق الأسرى كانوا يتركون النص النبوي الأصلي المذكور في صحيح البخاري، ويعتمدون على بعض الاستثناءات والروايات التي تبيح لهم حرق الأحياء.

وما هي علاقة داعش بأفكار سيد قطب وهل كانت تستقي منها منهجها؟

داعش كانت ترى أن سيد قطب بعد التوبة، تتطابق أفكاره وكتاباته مع منهجهم ويكاد يكون واحدا مع اختلاف الأشخاص والطريقة البيانية في الكتابة، لذلك اقتبست داعش بعض أقواله وكتابتها على الحوائط في مناطق سيطرتها

لكن وبالرغم من ذلك، فإن داعش لم تأت على ذكره في إصداراتها المرئية والمكتوبة، إلا في كتيب “الأنصار”.

-وهل من منظرين جدد اعتمدت عليهم داعش في منهجها؟

من المعاصرين سليمان العلوان، وخالد الراشد، وعبدالعزيز الطريفي، ووليد السناني.

إذا كيف تستقطب داعش الشباب تحديدا لصفوفها؟

داعش كانت تعمل على استغلال أزمات الدول والشعوب، ولا سيما السياسية والاقتصادية، لاجتذاب الشباب البائس لصفوفها.

وكانت تروج إلى أن كل ما يحدث بالمنطقة من علامات الساعة ويحقق البشريات بيوم القيامة، فكانت تلك الأحداث من مصادر قوة الحركات الجهادية.