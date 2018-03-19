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جمرك حالة عمّار يحبط تهريب أكثر من 77 ألف حبة كبتاجون

جمرك حالة عمّار يحبط تهريب أكثر من 77 ألف حبة كبتاجون
http://almnatiq.net/?p=554004
المناطق - واس

أحبط جمرك حالة عمّار عملية تهريب 77,947 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة داخل حافلة نقل ركاب كانت قادمة إلى المملكة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح, أنه قدِمت للجمرك حافلة نقل ركاب وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة, عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون كانت مُخبأة داخل ثلاث سلّات طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب, وذلك بعد استحداث قاعدة لكل سلّة ووضع الحبوب بداخلها ووضع بعض الأطعمة لغرض التمويه, مبيناً أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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