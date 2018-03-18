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ضمن مبادرة أمير المنطقة "أرض القصيم خضراء" ..

جامعة القصيم تدشن “أسبوع الشجرة” بزراعة 1800 شجرة

جامعة القصيم تدشن “أسبوع الشجرة” بزراعة 1800 شجرة
http://almnatiq.net/?p=554022
المناطق - بريدة
دشن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم اليوم الإثنين أسبوع الشجرة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز تحت شعار “أرض القصيم خضراء”، والتي تنفذها الإدارة العامة للصيانة والخدمات بالجامعة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة، وذلك بهدف زراعة 300 نخلة و1500 شجرة ظل، بالإضافة إلى 1000متر من المسطحات الخضراء وآلاف الزهور.
 
وقام “الداود” بزراعة الشتلة الأولى معلناً عن بداية المرحلة الثانية، كما قدم الشكر لجميع المشاركين بالحملة والعاملين بها، معرباً عن تقديره للدور الذي يقوم به منسوبي الجامعة لإنجاح الحملة، وحرصهم على أن تصبح أرض الجامعة أنموذج متميز للقطاعات الأخرى بالمنطقة وعلى مستوى المملكة.
 
وعبر “الداود” عن تفاؤله بأن هذه الأرض سوف تتحول إلى أرض خضراء بسواعد وعزم الرجال، وبالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين، وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لمتابعتهم المستمرة وحرصهم الشديد على تحويل منطقة القصيم إلى أراضي خضراء، مشيراً إلى الفائدة الكبرى التي ستعم على المنطقة وأهلها بعد اكتمال تنفيذ هذه المبادرة.
 
ومن جانبه أكد مدير إدارة الخدمات والصيانة بالجامعة المهندس صالح الضالع أن تدشين أسبوع الشجرة لعام 1439هـ، يأتي تفاعلاً مع مبادرة سمو أمير المنطقة لنشر الخضرة وزراعة الأشجار في المدينة الجامعية لتكون مدينةً خضراء، حيث بدأت المرحلة الأولى من الحملة في شهر المحرم الماضي، واستمرت على مدار شهر كامل تفاعلت فيه المحافظات والمراكز التابعة لها والجمعيات والمجتمع بالاستزراع كافة.
 
وقدم “الضالع” الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة الذي يحرص دائماً على ضرورة نشر ثقافة الزراعة لمكافحة التصحر، كما شكر وكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بهذه الحملة التي ستكون سنوية بمشيئة الله.
 
ويأتي الاحتفال بهذا الأسبوع بالتزامن مع أسبوع الشجرة، حيث تقام الاحتفالات بزراعة وحماية الغطاء النباتي في أغلب دول العالم، بهدف زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية وزراعة غابات اصطناعية، بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميم المساحات المزروعة وحماية الغابات الطبيعية من التعديات، من خلال تعزيز الوعي على الاستزراع، ودعم روح المشاركة والمحافظة على الشجرة والحد من الاحتطاب الجائر والتصحر في المنطقة.

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