أمير منطقة تبوك يلتقي معالي النائب العام

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب . والذي يزور المنطقة حاليا .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة تبوك ، بمعالي النائب العام والوفد المرافق، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد . ونوه سمو امير منطقة تبوك بما يحظى به جهاز النيابة العامة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بما أسهم في تحقيق أعلى المستويات العدلية لكل ما يخدم الصالح العام, ويحقق الأهداف المرجوة وفقا لمنهج هذه البلاد وقيادتها الرشيدة الذي يقوم على كتاب الله والسنة النبوية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابة العامة بالمنطقة، والتي تسهم في تحقيق توجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ ، وسبل تطوير العمل والارتقاء به.

من جانبه أعرب معالي النائب العام عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل فيه الخير والفائدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل النيابة العامة شلعان الشلعان وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك سعد بن محي القحطاني .