شاهد.. تزوير بالجملة في الانتخابات الروسية

المناطق - وكالات

رصد فيديو مشاهد مختلفة لعمليات تزوير فاضحة شهدتها الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد، وشوهد ناخبون وموظفون في مراكز الاقتراع وهم يضعون العديد من بطاقات الانتخاب داخل الصناديق، فضلا عن قيام بعض الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أكثر من لجنة.

وأكدت منظمة غير حكومية ونشطاء في المعارضة الروسية، عمليات تزوير الانتخابات، التي يتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بولاية رابعة.

وقالت منظمة “غولوس” غير الحكومية لمراقبة الانتخابات والتي تنشر على الإنترنت قائمة بالمخالفات، إنها أحصت 1764 مخالفة بعد ظهر اليوم، من بينها منع مراقبين من أداء عملهم.

وأعلنت حركة اليكسي نافالني، المعارض الرئيسي لبوتين الذي منع من الترشح في الانتخابات لأسباب قانونية، أنها ارسلت 33 ألف متطوع لمراقبة الانتخابات.

وتحدث موقع نافالني عن مئات من حالات التزوير خصوصا في موسكو والمنطقة المحيطة بالعاصمة، وفي سانت بطرسبرغ وبشكورتوستان في الأورال.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن الدعم لبوتين منخفض بشكل كبير في #موسكو و #سانت بطرسبرغ مقارنة مع باقي أنحاء روسيا.

ومنعت السلطات مراقبين من أنصار نافالني من دخول بعض مراكز الاقتراع، بحسب ما صرح به محام في حملته خلال مؤتمر صحافي.

وأرفق نافالني في تغريدة له فيديو يظهر بعض الناخبين يدلون بصوتهم أكثر من مرة في إحدى المراكز في أقصى شرق روسيا. وردت لجنة الانتخابات المركزية بأنها ستحقق في ذلك. وأضافت اللجنة أن نحو 80 بالمئة من مراكز الاقتراع مراقبة بالكاميرات.

ومع تأكد نتيجة الانتخابات، فإن التركيز الرئيسي أصبح مشاركة الناخبين، حيث يسعى الكرملين إلى الحصول على أصوات كبيرة لبوتين، ودعا نافالني إلى مقاطعة الانتخابات.

وأفاد نشطاء من المعارضة أنهم شاهدوا حافلات تنقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع بواسطة الشرطة، وتوزيع قسائم خصومات على الناخبين.