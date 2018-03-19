تألق في مسابقة المسرح المدرسي بتعليم الطائف

الطائف - عادل الزهراني

لليوم الثاني على التوالي من مسابقة المنافسات المسرحية بتعليم الطائف تتواصل المدارس المشاركة عروضها المسرحية على مسرح مدارس شباب الفهد واستهل برنامج العروض صباح اليوم الاثنين بمسرحية (مواجهة) لمدرسة صفوة الطليعة الثانوية، كاتب النص إبراهيم حامد الحارثي. وإخراج أحمد محمد السندي وتلتها مدرسة الأندلس الاهلية، والتي قدمت مسرحية بعنوان «العلم نور» كاتب النص مصطفى شابلو. وإخراج محمد فتحي.

من جهته أشاد رئيس قسم النشاط الثقافي الدكتور صالح الثبيتي بمستوى الأعمال المسرحية المشاركة في هذا البرنامج، والتي كشفت عن مواهب طلابية متميزة في مختلف عناصر العمل المسرحي.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج مشرف قسم النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي مشعل بن عايد المالكي. أن المسرح المدرسي يعتبر من أهم الأنشطة الداعمة للعملية التعليمية، وإدارة النشاط ممثلة في مديرها الاستاذ سامي بن عايض العصيمي قامت مشكورة بالاهتمام بهذا الجانب سواء على مستوى النشاط المسرحي أو بقية الأنشطة الطلابية.

وأضاف “المالكي”إن للنشاط المسرحي مكانة بارزة ضمن العديد من الأنشطة الطلابية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالطائف في كل عامٍ دراسي، وذلك لدوره الإيجابي الكبير في تعزيز ما يتلقاه الطلبة في المناهج الدراسية، وترسيخ القيم التربوية والوطنية والإنسانية في نفوسهم.