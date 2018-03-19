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نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي قرية العليا ويدشن مشاريع تنموية

نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي قرية العليا ويدشن مشاريع تنموية
http://almnatiq.net/?p=554038
قرية العليا - فهد المريخي 

قام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الاثنين بزيارة لمحافظة قرية العليا، حيث كان في استقباله محافظ قرية العليا خالد بن حامد الحارثي ومسؤولي المحافظة وبعد استراحة قصيرة ، ثم بدأ سموه بزيارة قصرعالي الأثري واستمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان لنبذة عن آثار القصر وما شهده من مراحل تاريخية ، وما يحتوي من مباني إدارية وسيارات استخدمت في ذلك الزمن ، واحتفظ القصر بشيء من آثارها حتى يومنا الحاضر ، كما أعلن البنيان إنه وخلال زيارة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية تم فتح قصر عالي ليكون متحفا ومزارا في المناسبات الوطنية وإقامة المهرجانات ومختلف الفعاليات ، بعد ذلك تجول سموه في معرض صور البعد الحضاري والاكتشافات الأثرية بالمنطقة الشرقية ، واستمع من المهندس البنيان عن محتويات هذا المعرض .

بعد ذلك توجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إلى حفل الأهالي في المركز الحضاري ، حيث استقبل سموه أعيان وأهالي محافظة قرية العليا والذين قدموا للسلام على سموه ، ثم أقيم بهذه المناسبة حفلا خطابيا ابتدأ بالقرآن الكريم ثم ألقى محافظ قرية العليا خالد الحارثي كلمة رحب في مستهلها بسمو نائب أمير المنطقة الشرقية وصحبه الكرام ، اعرب عن سعادته واهالي قرية بزيارة سموه للمحافظة ،ونوه أن هذه الزيارة تؤكد حرص سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه يحفظهما الله ، على تلمس حاجات المواطنين والالتقاء بهممباشرة وسماع مطالبهم وتفقد الخدمات المقدمة لهم ، كما أنها تؤكد وتترجم عمق الصلة والترابط بين القيادة والشعب وتكريس التلاحم الوطني وروحالوطنية التي ننعم بها في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين. وبمتابعة من صاحب السمو الملكي أميرالمنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف حفظه الله ، وتحدث بتعريف عن المحافظة وما شهدت من زيارات كريمة لقادة هذه البلاد وأصحاب السمو وأهميتها الجغرافية والاقتصادية وما شهدت من نماء وتطور . ثم تم تقديم عرض مرئي مرئي لمشاريع البلدية المنفذة فيمحافظة قرية العليا والمراكز التابعة لها . ثم تم استعراض مشاريع المياه بالمحافظة بتكلفة إجمالية وقدرها 63 مليون ريال ، حيث دشن سمو نائبأمير المنطقة الشرقية حزمة هذه المشاريع وتم استعراضها مرئيا في الحفل ، ثم قدم محافظ قرية العليا درعا تذكاريا نيابة عن أهالي المحافظةبمناسبة هذه الزيارة الكريمة .

ثم تناول الحضور مأدبة الغداء الذي أقامها سمو الأمير لأهالي محافظة قرية العليا بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة .

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