تقني الشرقية ينفذ مشروع ((تقني العطاء)) لصيانة منازل الأسر المحتاجة في الأحساء

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دشن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سليمان السلوم المرحلة الأولى للمشروع التقني للصيانة التطوعية تحت شعار “تقني العطاء” والذي يعمل على تنفيذه المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء وبمشاركة مجتمعية مع بنك الرياض ، بحضور نائب مدير عام الإدارة الأستاذ بدر بن ناصر الشعيبي ، ومدير المعهد الصناعي الثالث المهندس عبدالرحمن بن موسى الذكرالله ،ووكلاء المعهد وممثل جمعية البر.

وأوضح الأستاذ محمد السلوم أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في الصيانة، وتحقيق دعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه أشار المشرف على البرنامج في الأحساء المهندس وليد بن خليفة الزويمل بأنه تم التنسيق مع جمعية الطرف الخيرية لتحديد منازل الأسر التي سينفذ بها المشروع ، وكذلك تكليف فريق فحص أولي لتحديد احتياجات المنازل من صيانة ومواد استعداداً لعملية الصيانة في مجالات الكهرباء الإنشائية، والتبريد والتكييف ، والتمديدات الصحية ، والنجارة .

جدير بالذكر أن ​هذا المشروع يستهدف في مرحلته الأولى 125 منزلاً في خمسة مناطق ، الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والأحساء. بواقع 25منزلاً في كل منطقة ويستفيد من البرنامج أكثر من 600 أسرة، وأن عدد المتدربين المشاركين أكثر من 85 متدرباً تحت إشراف نخبة متميزة من المدربين المتخصصين.

بواقع 5000 ساعة عمل تطوعية ولمدة 8 أسابيع. ويتم نفيذ الصيانة في أربعة تخصصات هي الكهرباء الإنشائية، والتمديدات الصحية ، والنجارة ، والتبريد والتكييف