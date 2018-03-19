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“من اجل التحفيز والتشجيع “محافظ الخرج يزور محل لتغير “زيوت السيارت” يدار بأيدي شباب سعوديين

“من اجل التحفيز والتشجيع “محافظ الخرج يزور محل لتغير “زيوت السيارت” يدار بأيدي شباب سعوديين
http://almnatiq.net/?p=554082
الخرج - أشرف العصيمي
وقف محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي على محل ( الأيدي المحترفة لغيار الزيوت ) والذي يدار بأيدي شباب سعوديين تشجيعاً لهؤلاء الشباب وتحفيزاً لغيرهم .
حيث أشاد سعادة المحافظ بمبادرة عمل الشباب في مثل هذه المحلات والاعتماد على أنفسهم والكسب بعرق جبينهم لأنهم هم العماد الحقيقي للوطن وكان في الحضور مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالخرج المهندس / سامي المكاوني والريادي / عبدالمجيد كعتل ( صاحب المحل ) وفريق العمل.
 والجدير بالذكر انه تم افتتاح المحل بمساندة من ريادة بتمويل من بنك التنمية الشريك الاستراتيجي والممؤل الرئيسي .
وقد شكر الريادي عبدالمجيد كعتل زيارة محافظ الخرج لهم والوقوف على المشروع بنفسه ودعمه لشباب المحافظة .

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