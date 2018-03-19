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تصحيحاً لماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية

إمارة عسير : رفع الحظر عن عضو الإفتاء الحجري مقتصر على منبر الجمعة فقط

إمارة عسير : رفع الحظر عن عضو الإفتاء الحجري مقتصر على منبر الجمعة فقط
http://almnatiq.net/?p=554087
المناطق - أبها

تصحيحا لماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية حول رفع الحظر عن المناشط الدعوية لعضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري ،  تود إمارة منطقة عسير التأكيد على أن توجيه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المبلغ لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة يقضي بعودة عضو الإفتاء لخطب الجمعة فقط دون غيرها من مناشط دعوية ومحاضرات ومايندرج تحتها .
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد واضح وصريح، وأن ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية لم يكن دقيقا ولايستند على شيء رسمي.
وأضاف آل ثابت أن توجيه الأمير فيصل بن خالد شمل إعادة النظر واتخاذ الإجراء المناسب في حال حدوث أي تجاوز  ، لافتا إلى أن الإجراء يهدف إلى الحد من استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع ولاتخدم المصلحة الوطنية .

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