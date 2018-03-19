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“الإسكان” تضيف 43 ألف وحدة سكنية بـ”استثناءات الطوابق المتعددة”

“الإسكان” تضيف 43 ألف وحدة سكنية بـ”استثناءات الطوابق المتعددة”
http://almnatiq.net/?p=554097
المناطق - واس

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان إجراءات الاستثناءات للأدوار المتعددة لـ10 مشاريع سكنية في مدن الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، وينبع، بزيادة تصل إلى 200 في المئة، حيث تجاوز إجمالي الوحدات السكنية 64.061 وحدة بعد منح مطوري تلك المشاريع التراخيص اللازمة لزيادة الأدوار، بعد أن كان عددها ما يقارب 20 ألف وحدة سكنية.
وأوضح المشرف العام على مركز خدمات المطورين “إتمام” محمد بن سعود الغزواني أنه يوجد 11 طلباً للاستثناءات تحت الدراسة، في كل من الرياض، مكة المكرمة، جدة، جيزان، الدمام، والقطيف بمساحة إجمالية للمشروعات تقدر بـ 3.5 مليون م2، وبعدد وحدات متوقع استثناءها تفوق الـ 20 الف وحدة سكنية ليصل العدد الإجمالي التقريبي لـ 35 الف وحدة سكنية.
وقال الغزواني: “إن الهدف من هذه الاستثناءات المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية احتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، بغية توفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين”، مضيفاً أنه “تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإنفاذ مقتضى الأمر السامي الكريم الصادر بخصوص الاستثناءات للمشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء بالمدن”.
وأكد أن الحصول على استثناءات وزارة الإسكان، يتطلب إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.
يذكر أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة، وتسارع وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، عبر خدمة المطورين العقاريين، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وأيضاً يتحقق بها الهدف الوطني عبر حصول المواطن على السكن الملائم وبالسعر المناسب عبر ما يقدمه المركز من خدمات متنوعة كتقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة.

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