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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7710.57 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7710.57 نقطة
http://almnatiq.net/?p=554100
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 17.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7710.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, وسلامة, واللجين, وأسيج, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الفخارية, والاتصالات, والخليج للتدريب, والسعودي الفرنسي, والمستشفى السعودي الألماني, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 2.83% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وزين السعودية, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, ودار الأركان, والإنماء, وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3022.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.

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