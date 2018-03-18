الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير الخطوط السعودية المعين بالمنطقة

المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تعينة مديراً عاماً للخطوط السعودية بالمنطقة ، والمدير السابق أ. سعيد بن سلامة الحويفي .

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير عام الخطوط السعودية المعين ، متمنيا له وكافة زملائه منسوبي المكتب التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم، مثمنا جهود مدير الخطوط السابق سعيد الحويفي في خدمة المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات التي تهم عمل الخطوط السعودية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود، وتقديم كل فيه خير يعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة , منوهاً بالدعم والأهتمام الذي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للخطوط السعودية، وغيرها من الوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن، وتوفير كل ما يحتاج إليه من خدمات.

كما تسلم سموه تقريرا عن اداء عمل مكتب الخطوط بالمنطقة وما يقدمه من خدمات وفق تطلعات ومتابعة من سموه الكريم وسمو نائبه.

من جهته أعرب مدير عام الخطوط السعودية بجازان ، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وكافة زملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة.