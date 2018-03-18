احدث الأخبار

الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير الخطوط السعودية المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7710.57 نقطة
أبرز المواد
 “الإسكان” تضيف 43 ألف وحدة سكنية بـ”استثناءات الطوابق المتعددة”
أبرز المواد
 أمير الشمالية يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين في المنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 إمارة عسير : رفع الحظر عن عضو الإفتاء الحجري مقتصر على منبر الجمعة فقط
منطقة عسير
 “من اجل التحفيز والتشجيع “محافظ الخرج يزور محل لتغير “زيوت السيارت” يدار بأيدي شباب سعوددين
منطقة الرياض
 تقني الشرقية ينفذ مشروع ((تقني العطاء)) لصيانة منازل الأسر المحتاجة في الأحساء
المنطقة الشرقية
 مسؤولون ورجال أعمال : التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري الذي يقوده ولاة الأمر مع الدول العظمى يعد مرحلة جديدة تمثل عمق استراتيجي للمملكة
أبرز المواد
 الشيخ المغامسي يقدم محاضرة بعنوان (الاعتدال في القرآن الكريم)
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الإمام توضح تفاصيل حادثة دهس طالبة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي قرية العليا ويدشن مشاريع تنموية
المنطقة الشرقية
حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال

حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال

أبرز المواد
ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

أبرز المواد
شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة

شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة

أبرز المواد

اكد على خدمة اهالي وزوار المنطقة

الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير الخطوط السعودية المعين بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير الخطوط السعودية المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=554103
المناطق - جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تعينة مديراً عاماً للخطوط السعودية بالمنطقة ، والمدير السابق أ. سعيد بن سلامة الحويفي  .
ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير عام الخطوط السعودية المعين ، متمنيا له وكافة زملائه منسوبي المكتب التوفيق والسداد في المهام والأعمال والمناطة بهم، مثمنا جهود مدير الخطوط السابق سعيد الحويفي في خدمة المنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات التي تهم عمل الخطوط السعودية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة ،  موجهاً سموه بمضاعفة الجهود،  وتقديم كل فيه خير يعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة , منوهاً بالدعم والأهتمام الذي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للخطوط السعودية، وغيرها من الوزارات والجهات ذات المساس بخدمة المواطن، وتوفير كل ما يحتاج إليه من خدمات.
كما تسلم سموه تقريرا عن اداء عمل مكتب الخطوط بالمنطقة وما يقدمه من خدمات وفق تطلعات ومتابعة من سموه الكريم  وسمو نائبه.
من جهته أعرب مدير عام الخطوط السعودية بجازان ، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وكافة زملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة.

روابط ذات صلة

أراضي بلدية بيش تنهي ملف منح مخطط ٥٤  المخصصة لمستحقيها منذ أعوام

أراضي بلدية بيش تنهي ملف منح مخطط ٥٤  المخصصة لمستحقيها منذ أعوام
إمارة جازان: لا صحة لما يتداول عن استقبال طلبات توظيف ومساعدات مالية

إمارة جازان: لا صحة لما يتداول عن استقبال طلبات توظيف ومساعدات مالية
شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش

شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*