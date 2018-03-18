بقيمة مالية بلغت 69 ألف ريال.. جامعة حائل تطلق مسابقة عن دور المملكة في دعم وإعمار اليمن

المناطق - حائل

أعلنت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة حائل عن (جائزة معالي مدير الجامعة للبحوث في دور المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وإعمار اليمن: صفحات مشرقة في سجل الوطن) بقيمة مالية بلغت 69 ألف ريال لطلاب وطالبات الجامعة بمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، في محاور الأبحاث والأفلام الوثائقية.

واشترطت وكالة الجامعة للدراسات العليا أن تكون البحوث المقدمة والأفلام الوثائقية لا تخرج عن مواضيع قيادة دعم الشرعية وإعادة إعمار اليمن “دروس في الوطنية والفداء”، وأدوار المملكة في إعادة إعمار اليمن، والمساهمة في تأهيل الإنسان وصناعة الأمل “جمعية الملك سلمان للإغاثة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة قبل آخر موعد لاستقبال المشاركات في 1 شعبان 1439هـ، الاطلاع على شروط وضوابط المشاركة في محوري الأبحاث والأفلام الوثائقية عبر النقر على الرابط التالي:

http://www.uoh.edu.sa/ Agencies/VR-Scholarship/ MediaCenter/News/Pages/news_ 01.aspx