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الخدمة المدنية : اليوم آخر موعد لتلقي الوظائف الإدارية من الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها

الخدمة المدنية : اليوم آخر موعد لتلقي الوظائف الإدارية من الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها
http://almnatiq.net/?p=554109
المناطق - واس

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن اليوم ، هو الموعد الأخير لتلقي طلبات شغل وظائف الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها في نظام “احتياج” وذلك في إعلان الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية ) الذي يندرج ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1439 /1440هـ والمقرر طرح الإعلان عنه في الخامس من شهر رجب الجاري.
وكانت الوزارة قد سبق وأن طالبت الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها بسرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الإدارية المطلوب شغلها والمخصصة للرجال والنساء في نطام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، اطلاقاً من حرصها على تكامل البيانات بينها وبين الأجهزة الحكومية، وطبقاً لخطة وزارة الخدمة المدنية ستكون فترة الدخول على الإعلان وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل ضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب لموظفين العام (الإدارية) من تاريخ 7 رجب 1439هــ إلى تاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته.
يذكر أن توجه الخدمة المدنية ضمن استراتيجيتها المستقبلية هو تمكين جميع الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف.

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