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غرفة القصيم تفتح باب التقديم والترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها (التاسعة)

غرفة القصيم تفتح باب التقديم والترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها (التاسعة)
http://almnatiq.net/?p=554169
المناطق - بريدة

تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم اعتباراً من اليوم الإثنين 2/7/1439هـ الموافق 19/3/2018م باستقبال طلبات الترشيح للمنافسة على نيل جائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة.

صرَح بذلك سعادة الأمين العام لغرفة القصيم – أمين عام الجائزة – الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا , موضحاً  بأن باب التقديم للطلبات  سيكون متاحاً لمدة 30 يوماً أمام الشباب و الشابات الراغبين في المنافسة  على الجائزة, مشيراً إلى أن  المجال سيغلق مع نهاية دوام يوم الأربعاء 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م, داعياً العصاميين والعصاميات من شباب وشابات الأعمال بمنطقة القصيم إلى انتهاز الفرصة والمبادرة بالتسجيل في فروع الجائزة الثمانية (التجاري, الخدمي, التقني, الحرفي , الصناعي , الزراعي, الإعلامي, الاجتماعي الإنساني ), و تتويج مشوار نجاحهم و كفاحهم في العمل الحر من خلال الفوز بالجائزة التي ستمنح للفائزين و الفائزات بها في حفل ملتقى الشباب الحادي عشر ( كن عصامي)  بحضور مشرّف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم- راعي الجائزة

و نوه الفدّا إلى أن التقديم على الجائزة  سيكون عبر الحضور و تعبئة النموذج المخصص في إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المركز الرئيس لغرفة القصيم بمدينة بريدة ,أو التسجيل عبر الرابط الخاص بالجائزة في الموقع الالكتروني للغرفة, http://qcc.org.sa/EssamiAward , مضيفاً بأن الجائزة تشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18  سنة ولا يزيد عن 40 عاماً, وأن يكون قد أمضى عاماً واحداً على الأقل في مشروعه, بالإضافة إلى اشتراط ممارسته للعمل بنفسه داخل المشروع, ولا تمنح الجائزة للموظفين في القطاع الحكومي أومن سبق لهم الحصول عليها في دورة سابقة, كما تشترط لوائح الجائزة توفر وسريان كافة الوثائق والمستندات النظامية للمنشاة التي سينافس صاحبها على شرف  نيل الجائزة.

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