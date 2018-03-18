الوحدة الاستراتيجية بمحطة المدينة تطلق خدمة التواصل عبر تطبيق الوتساب

المدينة المنورة - عادل الزهراني

أطلقت الوحدة الإستراتيجية بالمدينة المنورة للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، ممثلة في قسم خدمات العفش، خدمة جديدة للتواصل عن طريق تطبيق الواتساب، وذلك لتقديم خدمات سريعة للمسافرين وعملاء الشركة من شركات الطيران، ولتلقي أي ملاحظات او إقتراحات

على الرقم: 00966570707552