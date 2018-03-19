الإحتفاء ب ١٦ حافظاً لكتاب الله بمكة

مكة - عادل الزهراني

قدم منسوبو جامع وحلقات الوالدة الكريمة هيا العساف لتعليم القرآن والقرآءات بجامع هيا العساف بحي الجميزة بمكة المكرمة الشكر الجزيل والتهنئة للاستاذ خالد بن براهيم آل ابراهيم الداعم الأول لجامع وحلقات القرآن بجامع والدته الكريمة هيا العساف على النتائج الطيبة والمتميزة للطلاب المختبرين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمكة لكامل القرآن ولنصفه والبالغ عددهم ١٦ طالباً لهذا العام ١٤٣٩ وحصولهم على تقدير ممتاز

أكد ذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف والمشرف على حلقات الوالدة هيا العساف لتعليم القرآن الكريم والقرآءت.

ذاكرا فضيلته أن الحلقات تتبع لجمعية تحفيظ القرآن بمكة المكرمة منذ أكثر من ٢٠ عاما وعدد طلاب الحلقات يزيد على ٤٠٠ طالب وطالبة ويتخرج منها سنوياً عدداً من الحفاظ لكتاب الله الكريم، يشاركون في اختبارات جمعية تحفيظ القران الكريم بمكة المكرمة.

مشيداً الحفني بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتعليما في جميع اصقاع العالم.

كما تحظى حلقات هيا العساف بدعم مباشر دائم من سعادة الاستاذ خالد بن ابراهيم البراهيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابراهيم البراهيم الخيرية لتحقيق طلابها على هذا التميز الذي يعود على أبنائنا بالهتمام والحرص في حفظ القرآن الكريم وتعليمه، والعمل به في حياتهم اليومية.