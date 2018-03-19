احدث الأخبار

أكثر من 950 ألف وجبة غذائية قدمها مستشفى الولادة ببريدة العام الماضي 2017م
منطقة القصيم
 نائب وزير التعليم يفتتح مؤتمر التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل القنصل الأمريكي لدى المملكة
منطقة الباحة
 الإحتفاء ب ١٦ حافظاً لكتاب الله بمكة
منطقة مكة المكرمة
 الوحدة الاستراتيجية بمحطة المدينة تطلق خدمة التواصل عبر تطبيق الوتساب
منطقة المدينة المنورة
 أمير الباحة يدشن نظام الرصد الآلي للإشارات الضوئية المرورية
منطقة الباحة
 غرفة القصيم تفتح باب التقديم والترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها (التاسعة)
منطقة القصيم
 الطيران المدني: تحديث اتفاقية الخدمات الجوية مع اليونان وتوقيع مذكرة تفاهم مع قبرص
منطقة الرياض
 أمير الرياض يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة
منطقة الرياض
 بيان من الديوان الملكي : سمو ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
أبرز المواد
 تقني القصيم ينفذ برنامج”تقني العطاء ” لصيانة منازل الأسر المحتاجة
منطقة القصيم
 “البيئة” و”الحياة الفطرية”: السماح قريباً للنحالين بدخول المحميات للمراعي
أبرز المواد
حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال

حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال

أبرز المواد
ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

أبرز المواد
شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة

شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة

أبرز المواد

أكثر من 950 ألف وجبة غذائية قدمها مستشفى الولادة ببريدة العام الماضي 2017م

أكثر من 950 ألف وجبة غذائية قدمها مستشفى الولادة ببريدة العام الماضي 2017م
http://almnatiq.net/?p=554191
المناطق - بريدة

قدّرت احصاءات مستشفى الولادة والاطفال ببريدة بانه بلغ عدد الوجبات الغذائية التي قدمها قسم التغذية للمرضى ومرافقيهم والمناوبين 956189 وجبة غذائية وذلك خلال العام المنصرم 2017 م .
وبحسب الاحصاءات التي ذكرها رئيس قسم التغذية بالمستشفى الأخصائي خليل الخريف ، بان الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى ومرافقيهم شملت الافطار والغداء والعشاء حيث بلغت وجبات المرضى ( 261231 ) وجبة في حين بلغت وجبات المرافقين ( 166873 ) وجبة وكذلك قدمت وجبات للمناوبين المشرفين على الحالات الطبية بلغت ( 537081 ) وجبة .
واشار ” الخريف ” بأن القسم يحرص على توفير السلامة والجودة الغذائية العالية للوجبات قبل تقديمها للمريض والمرافق والسعي لكسب رضاهم على الخدمة المقدمة وكذلك يتم اعلى معايير تقديم الخيارات للمنوم بطلب وجباتهم التي يفضلونها مع مراعاة التوصية الطبية في هذا الشأن.
وكذلك افاد انهم يحرصون كل الحرص على تدريب وتعليم كافة العاملين بالقسم ، مشيرا أن القسم يحرص على تطبيق اعلى معايير اللجنة الدولية المتحدة لإعتماد المنظمات الصحية ( الأيزو 22000)

روابط ذات صلة

غرفة القصيم تفتح باب التقديم والترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها (التاسعة)

غرفة القصيم تفتح باب التقديم والترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها (التاسعة)
تقني القصيم ينفذ برنامج”تقني العطاء ” لصيانة منازل الأسر المحتاجة

تقني القصيم ينفذ برنامج”تقني العطاء ” لصيانة منازل الأسر المحتاجة
نائب أمير القصيم يزور إدارة التحريات والبحث الجنائي

نائب أمير القصيم يزور إدارة التحريات والبحث الجنائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*