أكثر من 950 ألف وجبة غذائية قدمها مستشفى الولادة ببريدة العام الماضي 2017م

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قدّرت احصاءات مستشفى الولادة والاطفال ببريدة بانه بلغ عدد الوجبات الغذائية التي قدمها قسم التغذية للمرضى ومرافقيهم والمناوبين 956189 وجبة غذائية وذلك خلال العام المنصرم 2017 م .

وبحسب الاحصاءات التي ذكرها رئيس قسم التغذية بالمستشفى الأخصائي خليل الخريف ، بان الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى ومرافقيهم شملت الافطار والغداء والعشاء حيث بلغت وجبات المرضى ( 261231 ) وجبة في حين بلغت وجبات المرافقين ( 166873 ) وجبة وكذلك قدمت وجبات للمناوبين المشرفين على الحالات الطبية بلغت ( 537081 ) وجبة .

واشار ” الخريف ” بأن القسم يحرص على توفير السلامة والجودة الغذائية العالية للوجبات قبل تقديمها للمريض والمرافق والسعي لكسب رضاهم على الخدمة المقدمة وكذلك يتم اعلى معايير تقديم الخيارات للمنوم بطلب وجباتهم التي يفضلونها مع مراعاة التوصية الطبية في هذا الشأن.

وكذلك افاد انهم يحرصون كل الحرص على تدريب وتعليم كافة العاملين بالقسم ، مشيرا أن القسم يحرص على تطبيق اعلى معايير اللجنة الدولية المتحدة لإعتماد المنظمات الصحية ( الأيزو 22000)