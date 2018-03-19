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المساعد المدرسي بتعليم القصيم يشهد انطلاق منافسات “رسل السلام”

المساعد المدرسي بتعليم القصيم يشهد انطلاق منافسات “رسل السلام”
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المناطق - بريدة
شهد مساعد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة القصيم للشؤون المدرسية عبدالرحمن بن صالح الصمعاني صباح اليوم الاثنين ٢ / ٧ / ١٤٣٩هـ، بملاعب التعليم في مدينة بريدة، انطلاق  منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة “الفتيان”، حيث حضر الاصطفاف الصباحي للوحدات الكشفية وشارك في تحية العلم بحضور مدير إدارة النشاط الكشفي مجدي الصبيحي ومشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي ومدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الضالع ورئيس ومشرف النشاط الكشفي وعدد من القيادات التعليمية والكشفية.
وتوجهت الـ٤٨ وحدة كشفية والتي تمثل ٤٦ إدارة تعليمية من مختلفة مناطق ومحافظات المملكة إلى جانب الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بمحافظتي الجبيل وينبع لعرض مشروعاتها ومبادراتها المجتمعية في التميز الكشفي على لجان التحكيم وطلاب المدارس الخمس المتوسطة ببريدة “مجمع الأمير سلطان التعليمي، الأمين، ابن عبدالبر، ابن باز، عبدالله بن الزبير” من أجل تقييمها في رحلة المنافسة على الفوز ببيرق التميز الكشفي.
وتحظى المنافسة باهتمام بالغ من القيادات التعليمية بالقصيم حيث وفرت كافة التجهيزات لبدء المنافسة والتي جاءت بثلاثة محاور هي “وطن طموح، اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي” وشملت عدة مجالات “العلم الوطني، الأمن التقني، وطني مسؤوليتي، حفظ النعمة، ترشيد الطاقة، مهارات التسوق، الترابط الأسري، مشروبات الطاقة، السلامة المرورية، التعصب الرياضي” إلى جانب تطبيق عدد من المهارات الكشفية.
من جانبه رحب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني بالوفود المشاركة ونقل لهم تحيات سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل وسمو نائبه الأمير فهد بن تركي.
وقدم الصمعاني نيابة عن المدير العام وكافة منسوبي تعليم القصيم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائبه لكافة قيادات الوزارة على اختيارهم تعليم القصيم لاستضافة هذا الحدث الكشفي والتربوي الكبير.
فيما أكد مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي الصبيحي بأنه قد عهد على قيادات ورجالات التعليم بالقصيم التميز والإبداع في التنظيم مشيرًا إلى أن التجهيزات الاستعدادات المسبقة ستنعكس إيجابًا على نجاح وجودة مخرجات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة “الفتيان”.
وكشف الصبيحي بأن الهدف من هذه المنافسات تنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة للكشاف المسلم لخدمة دينه ومجتمعه ووطنه وتعزيز الانتماء الوطني وفق الإطار العام للمشروع العالمي “رسل السلام” الذي انطلق من المملكة العربية السعودية مضيفًا بأن المنافسات تهدف أيضًا ليقوم الكشافين بنشر مبادراتهم ومشروعاتهم المجتمعية التي تلامس ١٨٠ مبادرة مجتمعية أمام أقرانهم في المدارس من أجل أن تكون واقعًا ملموسًا في الحياة اليومية إلى جانب ممارسة الكشافين في المخيمات الكشفية عدد من المهارات والتقاليد الكشفية في مناخ تربوي آمن.

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