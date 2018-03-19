قرار إغلاق محكمة الأرطاوية كابوس يزيد المعاناة ويضاعف المتاعب”

المناطق - فلاج الشعيفاني

بعد صدور قرار دمج محكمة الأرطاوية قبل عدة أشهر من قبل وزارة العدل وتوجيه جميع الموظفين والمعاملات الرسمية والمراجعين إلى العمل والمباشرة في محكمة محافظة المجمعة ، تضاعفت المعاناة على سكان مدينة الأرطاوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة وما حولها من المراكز والهجر البالغ عددها 25 بين مركز وقرية حيث يصل إجمالي السكان 35000 الف نسمة تقريبا يراجعون المحكمة يوميا .

وحسب مصادر المناطق فقد بلغت احصائيات الجلسات في محكمة الأرطاوية لدى القاضي نحو 60 جلسة شهريا وهذه الجلسات إما حقوقيه أو نهائية بالإضافة إلى معاملات التنفيذ التي تعتبر أكثر بكثير وتصل شهريا إلى ما يزيد عن مائة جلسة ، وقد بلغ عدد المعاملات المنقولة من محكمة الأرطاوية إلى محكمة المجمعة عند إغلاقها نحو 450 معامله قائمه ، أما بشأن كتابة العدل فقد زاد عدد المراجعين عن 1800 معاملة وقد تصل إلى 2000 بين وكالات ومبايعات سنويا وهناك ايضا معاملات طلب حجج الاستحكام التي تفوق عن 500 طلب قائم قبل نقل المحكمة مما سيؤثر على عدد كبير من موظفي المحكمة وموظفي التنفيذ وأسرهم حيث يبلغ عددهم مع كتابة العدل قرابة 41 موظف تم نقلهم يواجهون صعوبة الدوام اليومي .

خطوات التقليص ودمج المحاكم أتت لتضاعف معاناة أهالي الأرطاوية وأجبرت أغلب الموظفين على مغادرة أماكن سكنهم الحالي والاتجاه نحو محافظة المجمعة .. الأهالي بصوت يحدوه الأمل يوجهون نداء عاجلا لوزير العدل بمراجعة قرار نقل محكمة الأرطاوية ليخفف عليهم أعباء السفر المتواصل لمتابعة قضاياهم فمنهم كبار السن والنساء وذوي الظروف الخاصة ، عطفا على أن بعض المراجعات والمتابعات تأخذ شهورا متباعدة داخل أروقة المحاكم