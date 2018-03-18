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سبع دورات نفذتها تقنية بنات الجوف بقطاعات مختلفة بالمنطقة

سبع دورات نفذتها تقنية بنات الجوف بقطاعات مختلفة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=554253
المناطق - الجوف

حرصت الكلية التقنية للبنات بالجوف على تنفيذ برامج ودورات نوعية ومتخصصة ذات أهداف متنوعة ومفيدة تنعكس إيجاباً على متدرباتها وعلى المجتمع بشكل عام .

وقال عميدة الكلية الدكتورة صالحة آل شويل أن مدربات الأقسام المختلفة في الكلية استطعن خلال الأشهر القليلة الماضية تنفيذ ما يزيد على سبع دورات في مجالات متخصصه ومتنوعه .

وأضافت أنه تم تنفيذ دورة صناعة الأهداف الذكية للمدربة أم كلثوم الرويلي والتي تم تنفيذها في سجن النساء بسكاكا، ودورة دائرة الألوان للمدربة مها الكريم والتي تم تنفيذها في مركز براعم التحدي بسكاكا، وتنفيذ دورة اختصارات لوحة المفاتيح للمدربة ضفاف الرشيد والتي نفذتها في سجن النساء بسكاكا .

كما تم تنفيذ دورة أساسيات المكياج أيضاً في سجن سكاكا نفذتها المدربة سلمى الحازمي، بالإضافة إلى دورة أسس العناية بالشعر للمدربة أشواق الضلي في المكان نفسه، وتنفيذ دورة سلم النجاح للمدربة عزيزة الشراري والتي تم تنفيذها في دار الحماية بمحافظة القريات.

ولفتت الدكتورة آل شويل أن ضمن البرامج المُنَفذة من قِبل الكلية إقامة ورشتي عمل في طلاء الأظافر والرسم عليها للمدربة أشواق الضلي، حيث تم تنفيذ هاتين الدورتين في مركز براعم التحدي ومركز التأهيل الشامل في سكاكا، بالإضافة لعدد من الدورات الأخرى وورش العمل التي نفذتها الكلية بالتعاون مع بعض الجهات .

وأكدت أن الكلية تسعى لتنفيذ المزيد من البرامج النوعية التي أثبتت نجاحها واستفادة المتدربات منها، معربة عن شكرها لمنسقة التدريب المشترك الأستاذة هديل العريًض على جهودها في تنفيذ هذه البرامج التي استفادت منها عدد من المتدربات في القطاعات الموضحة أعلاه في مدينة سكاكا ومحافظة القريات .

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