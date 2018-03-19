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أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء فريق هايكنج السعودية

أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء فريق هايكنج السعودية
http://almnatiq.net/?p=554256
المناطق-الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير هايكنج السعودية المهندس علي مبارك القحطاني يرافقه مدير هايكنج منطقة الباحة صالح حسن الغامدي وعضو الفريق مشرف سناب الجنوب عبدالعزيز كرتان.
وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالقحطاني ومرافقيه ، متمنيا لهم التوفيق ، مؤكداً أهمية رياضة المشى وتسلق الجبال إلى جانب الرياضات الأخرى ، منوهاً بالجهود التى بذلها الفريق وما تم تقديمه خلال إقامة الفعاليات بمحافظة المخواة .
بعد ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل من القحطاني عن ابرز أهداف هاي كنج السعودية كونها رياضه عالمية تطلق على رياضة المشي وتسلق الجبال وتطبق في مناطق محددة على مستوى العالم والباحة من أهمها وهي من الرياضات العالمية التي تدخل السعودية وتحمل ابعاد تاريخية واجتماعية وتعتمد على اللياقة البدنية وقوة التحمل اثناء صعود المناطق الجبلية ، مشيداً بالتعاون الذي بذلته الجهات الحكومية المشاركة الذي ساهم في نجاح الفعالية.
وبين أن فعالية هايكنج أقيمت تحت شعار ( كلنا سلمان ) بجبل شدا الأعلى بمحافظة المخواة لمسافة 16 كلم حيث بلغ عدد المشتركين 1017 من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج ومن بريطانيا ، معرباً عن شكره لسموه على دعمه ومتابعته للفعاليات المقامة .
وفِي ختام اللقاء قدم القحطاني العضوية الشرفية لسمو أمير منطقة الباحة .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو امير الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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