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القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض: زيارة سمو ولي العهد تعزيز للعلاقات القوية بين المملكة وأمريكا

القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض: زيارة سمو ولي العهد تعزيز للعلاقات القوية بين المملكة وأمريكا
http://almnatiq.net/?p=554259
المناطق - واس

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزيل ثقته بنجاح لقاء فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن المناقشات التي سيجريها الجانبان، ستكون مفتوحة وصريحة حول العديد من القضايا المتنوعة، التي تؤكد مدى نضج الصداقة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في بيان صحفي لـ “هينزيل”، أصدرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض اليوم، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية القوية تاريخيًا بين البلدين الصديقين.
ورحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ختام بيانه، بسمو ولي العهد، متمنيًا لسموه زيارةً مثمرة.

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