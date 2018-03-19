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أفضل الطرق للحفاظ على بطارية الهاتف

أفضل الطرق للحفاظ على بطارية الهاتف
http://almnatiq.net/?p=554268
المناطق - الرياض

نشر موقع لايف الروسي مقالا أورد فيه نصائح من خبراء التقنية تساعد بالحفاظ على بطارية الهاتف من التلف.

وأول إجراء تطرق إليه المقال يتمثل في عملية الشحن الخاطئ لبطارية الهاتف، حيث نوه الخبراء إلى أن الكثيرين يقومون بوصل الهاتف بالشاحن طوال الليل، الأمر الذي يؤدي إلى تلف البطارية مع الزمن.

كما أوضحوا أن البطارية تحتاج من ساعة إلى ساعتين ليكتمل شحنها بالكامل، وإبقاؤها موصولة بالشاحن أكثر من ذلك يجعل مكوناتها في حالة استنفار دائم لأنها تقوم بإفراغ الشحن وتعيد استكماله باستمرار لذا تتعرض للتلف السريع.

وحذر الخبراء من شحن الهاتف باستمرار قبل نفاذ شحن البطارية بالكامل، ونوهوا إلى ضرورة تجنب تعريض الهواتف لدرجات حرارة شديدة البرودة أو مرتفعة جدا، لأن تلك العوامل تؤثر سلبا على عمرها الافتراضي.

كما أشاروا إلى ضرورة استخدام الشواحن والكابلات الأساسية التي أتت مرفقة بالهاتف عند شرائه، لأن الشواحن الرخيصة التي تباع في الأسواق غالبا ما تتلف البطارية ومنافذ الشحن.

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