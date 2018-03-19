نائب أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها 246  مليون ريال بالنعيرية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال زيارتة لمحافظة النعيرية التي يزورها سموه ضمن جولاته يحفظه الله في عدد من محافظات المنطقة مشاريع تنموية بالمحافظة تتجاوز قيمتها 246 مليون ريال

واستقبل محافظ النعيرية ابراهيم الخريف ومسؤولي المحافظة سموه الكريم في مبنى المحافظة ، وتجول سموه على المكاتب والأقسام واستمع لنبذة عن أبرز الانجازات العملية ، ثم زار سموه المركز الوطني للتدريب الانشائي ، حيث رحب مدير المركز طارق العامر بزيارة سموه الكريم ، ثم قدم مدير الموارد البشرية بالمركز تركي السبيعي نبذة تعربفية عن المركز ، تلاها جولة على بعض الأقسام وقاعات التدريب ، ثم التقطت صور جماعية لسموه الكريم مع منسوبي المركز.

بعد ذلك توجه سموه إلى السوق الشعبي حيث كان في استقباله أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ووكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل ، وتجول على أركان الأسر المنتجة وشاهد جانباً من الاعمال التراثية والمقتنيات والاثرية والمنتجات الشعبية وتسلم سموه هدية تذكارية من الاسر المنتجة في السوق الشعبي.

بعد ذلك وضع سمو نائب امير المنطقة الشرقية حجر الاساس لمشروع مركز النصيرية للأسر المنتجة ( عطاء ) والذي تنفذة شركة ارامكو السعودية بالشراكة المجتمعية مع محافظة النعيرية وفرع جمعية البر بالمحافظة .

ثم عقد سموه اجتماعا لرؤساء البلديات والمجالس البلدية ومديري الجهات الخدمية واعضاء المجلس المحلي في مقر المجلس البلدي ، تخلله مناقشة عددا من المواضيع ذات الصلة بخدمة المواطنيين ، والتعاون بين الجهات الخدمية لما يحقق هذا الهدف.

بعد ذلك أقام سموه مأدبة عشاء لأهالي النعيرية حضرها عدد كبير من الأعيان ورؤساء المراكز الإدارية، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، بعدها ألقى محافظ النعيرية إبراهيم الخريف كلمة نيابة عن أهالي النعيرية رحب في مستهلها بسمو نائب أمير المنطقة الشرقية وبصحبه الكرام ، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي لتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة المباركة بالمواطنين ، وتحقيق المشاريع التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، منوها إلى ما تحقق لمحافظة النعيرية من تطور ونماء بفضل الله عز وجل أولا ثم بدعم القيادة الرشيدة لخادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو المبكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله ، والمتابعة والاهتمام الذي يوليه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ وأضاف : يسعد الجميع بهذه الزيارة الكريمة التي جاءت لتدشين حزمة من المشاريع التنموية وتفقد أحوال المواطنين والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم ، ومتابعة العمل في المشاريع التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها‪ ‬.

بعد ذلك شاهد سموه فليلما وثائقيا عن محافظة النعيرية وما شهدت من تحولات تاريخية ونماء وتطور جعلها في مصاف المحافظات المتقدمة بالمنطقة الشرقية،

بعد ذلك دشن سموه الكترونيا مشروعات تنموية بالمحافظة ومراكزها الادارية والهجر التابعة ، ثم قدم محافظ النعيرية هدية تذكارية لسموه الكريم نيابة عن أهالي المحافظة ، ثم دعي الجميع لتناول مأدبة العشاء المقامة على شرف سموه.