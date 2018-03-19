خالد بن سلمان: إيران تريد “حزب الله” آخر في اليمن.. وزعزعة استقرار المنطقة كلها

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قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن إيران تريد “حزب الله” آخر في اليمن من خلال دعمها لأنصار الله.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تصريحات لشبكة “سي إن إن” ن، أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع.وأكمل الأمير خالد بن سلمان “إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها”.

وحرص خالد بن سلمان على وصف طهران خلال الحديث بأنها “الراعي الأكبر للإرهاب”.

يذكر أن الديوان الملكي أصدر اليوم بيانا أكد فيه أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.