أمير مكة بالنيابة يشهد حفل تخريج وتكريم 100 متعافٍ من إدمان المخدرات

المناطق - مكة المكرمة

شهد أمير منطقة مكة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر حفل تخريج وتكريم 100 متعافٍ من إدمان المخدرات وذلك بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمنطقة.وفي كلمة بالمناسبة قدم رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الفايز، شكره باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية والمتعافين للأمير عبدالله بن بندر لرعايته هذا الحفل ، لافتاًإلى أن الجمعية كرست جهودها لحماية الشباب من الوقوع في إدمان السموم وتقديم العلاج للمدمنين.وتخلل الحفل عرض فيلم بعنوان (رحلة مع متعافي) حكى خلاله عدد من المتعافين رحلتهم مع الأدمان والعلاج، كذلك عرض عن انجازات الجمعية منذ تأسيسها عام ١٤٢٥هـ، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها وأنشطتها العلاجية والتثقيفية والتوعوية في عدد من محافظات المنطقة نحو ٣٦٢ ألف مستفيد، وبلغ عدد المتعافين من المخدرات ٦٩١٨ مستفيدًا، كما بلغ عدد المقلعين عن التدخين أكثر من ٢٨٠٠ شخص.وفي ذات السياق شهد الأمير عبدالله بن بندر توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كفى ومستشفى الأمل للصحة النفسية، والتي يسعى من خلالها الطرفان للتعاون وتوحيد الجهود لعلاج المدمنين ورعايتهم كل في تخصصه، وفي ختام الحفل كرم سموه المتعافين وداعمي الجمعية.