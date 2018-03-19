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الأرجنتيني فاكوندو يقود تدريبات الاتفاق ومبولحي يتسلم جائزة موبيل 1

الأرجنتيني فاكوندو يقود تدريبات الاتفاق ومبولحي يتسلم جائزة موبيل 1
http://almnatiq.net/?p=554327
المناطق - الدمام
قاد مدرب اللياقة الأرجنتيني فاكوندو مارتين اليوم الاثنين تدريبات الاتفاق خلفًا للمدرب الوطني سعد الشهري الذي التحق اليوم بمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي، حيث من المقرر عودته لقيادة الفريق بنهاية المعسكر تحضيرًا لمواجهتي الاتحاد والتعاون في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي والذي كثف فيه فاكوندو من التدريبات اللياقية والفنية بغية إعداد اللاعبين فنياً وبدنياً.
وشهدت التدريبات عودة الحارس الجزائري رايس مبولحي بعد  فراغه من  الإجازة التي منحتها له إدارة الفريق.
وسبق التدريبات تسليم جائزة موبيل 1 لأفضل لاعب في مباراة الاتفاق والهلال للحارس رايس مبولحي وذلك عطفاً على تصويت الجماهير.
من  جهة أخرى زار عدد من طلاب كلية الجبيل الجامعية النادي حيث تجولوا في أرجائه للتعرف على مرافقه ومشاهدة تدريبات الفريق الأول والتقاط الصور مع اللاعبين بعد انتهاء التدريبات.

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