معرض الكتاب: إغلاق دار نشر تروج لكتب تنشر فكر “الإخوان”

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وأوضح المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم إغلاق دار نشر لتحايلها على الأنظمة وبيعها كتبا تروج لفكر “جماعة الإخوان المسلمين” الإرهابية.

وقال العاصم في مداخلة تلفزيونية لبرنامج «معالي المواطن» على شاشة MBC، أن الكتب المخالفة الموجودة في دار النشر كانت بشكل مخفي، مبينا أنه تم في جولة صباح اليوم (الإثنين) اكتشاف مجموعة من الكتب المخفية في دار نشر، وتم التعامل معها وإغلاقها.

وأشار العاصم إلى أن المعرض لديه أكثر من 80 مراقبا من إدارة المطبوعات يعملون من الساعة الـ10 صباحا إلى الـ2 فجرا، ويتجولون على دور النشر للتأكد من معروضاتها وعدم مخالفتها للأنظمة، مبديا أسفه لتجاوزات بعض أصحاب دور النشر بجلبهم بعض الكتب المخالفة، ومشددا على أن معرض الرياض الدولي للكتاب لا يقبل بوجود أي كتب مخالفة.

وأكد أن أي دار نشر تخالف في معرض الرياض الدولي للكتاب تمنع من المشاركة نهائيا، موضحا أن هناك تنسيقا مع معارض الكتب في دول الخليج العربي بحرمان أي دار مخالفة من المشاركة في جميع الدول.