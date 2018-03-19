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(عمل حائل) ينفذ حملة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات

(عمل حائل) ينفذ حملة لمتابعة توطين مكاتب تأجير السيارات
http://almnatiq.net/?p=554335
المناطق - حائل
بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نفذ قسم التفتيش بمكتب العمل بمنطقة حائل، حملة تفتيشية على مكاتب منافذ تأجير السيارات بالمنطقة  للتأكد من تطبيق نظام توطين الوظائف  ومشاركة مفتشين من هيئة النقل العام ممثلة  في مشرف هيئة النقل بالوزارة  م . صابر الذويبي واعضاء الهيئة المعنية ممثلة في مدير ادارة النقل م. خالد العقيل ونائب مدير ادارة النقل ماجد المري ومفتشي هيئة النقل ربيع الشريف  وسعد الطعيمي  وخالد الضعيفي وتعاون من شرطة حائل ممثلة في الضبط الميداني .
وأوضح فريح العياد أنه تم خلال الحملة التفتيشية زيارة عدد من مكاتب التأجير ولم ترصد أي مخالفة توطين .
وأكد أن الحملة مستمرة على منافذ تأجير السيارات مع بدء تطبيق القرار ، الذي يهدف إلى تأمين وظائف للمواطنين وهذا ما تسعى وزارة العمل لتحقيقه بهذا الشأن  .
وأشار مدير عام فرع الوزارة بحائل  أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التوطين في العديد من القطاعات ومنها منافذ تأجير السيارات وتمكين أبناء الوطن من العمل في مهن مناسبة وبيئة عمل جذابة، مشدداً على أن فرع الوزارة لن يتهاون في إيقاع العقوبة على المنافذ غير الملتزمة مع انطلاقة الحملة .
وتوقع العياد  أن يخلق توطين هذا النشاط  فرصة عمل عديدة للشباب في المنطقة .
مقدماً العياد شكره لسمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا ولسعادة وكيل امارة منطقة حائل د. سعد البقمي رئيس اللجنة التنفيذية لتوطين بالمنطقة على مايقدمونه من جهد ودعم  وكذلك الشكر موصول الی متابعة هيئة وزارة النقل وجهدهم  معنا في توطين منافذ تأجير السيارات مما سهل علی الجميع انجاز الحملة ويعزز من أهدافها الوطنية الطموحة  وكذلك الزملاء في مكتب العمل علی متابعتهم الحثيثة حاثا الجميع علی أهمية العمل والانجاز أول بأول .

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