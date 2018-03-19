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مركز لتوثيق سيرة الملك عبد الله والتعريف بها لزوار معرض للكتاب

مركز لتوثيق سيرة الملك عبد الله والتعريف بها لزوار معرض للكتاب
http://almnatiq.net/?p=554338
المناطق - واس

قام مركز توثيق سيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوثيق مراحل حياة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، التاريخية والسياسية التي قضاها لخدمة الأمتين العربية والاسلامية، وعرضها في جناح المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 .
ويعرض جناح المركز إصدارات ، منها كتاب ” إضاءات في سيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز ” للدكتور سعد البازعي، والذي يتكلم عن سيرة الملك عبد الله منذ ولادته حتى وفاته – رحمه الله – .
كما يتضمن الجناح 6 شاشات تفاعلية يعرض فيها أكثر من 150 صورة للملك عبد الله – رحمه الله – ، وصور أخرى لإنجازاته وأهم الأحداث التي عاصرها.
وتشمل الشاشة فيديوهات مسجلة بعد وفاة الملك عبد الله – رحمه الله -، للمقربين منه يتحدثون فيه عن مواقفهم المؤثرة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي عبرت عن إنسانيته – رحمه الله – .

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