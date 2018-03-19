الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم برنامجه التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية بحصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي ضمن برنامج الإعدادي المقام ضمن مرحلة الإعداد الثالثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.
وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليشرع المدير الفني إخوان انطونيو بيتزي بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي طبقت على مساحات متنوعة تركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة، ليقسم بعدها بيتزي اللاعبين لثلاث مجموعات أجرت مناورة على نصف مساحة الملعب، فيما اختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وسيجري المنتخب غداً حصة تدريبية عند الخامسة مساءً “بتوقيت أسبانيا” على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

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