صحة جازان تطلق الحملة التوعوية للجهات الحكومية “صحتك في وعيك”

المناطق - أمل بهكلي

يدشن وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ محمد بن سعيد الحجري بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي غداً الثلاثاء بمقر إمارة المنطقة حملة #صحتك_في_وعيك والتي تطلقها صحة جازان وتشمل ١٥ جهة حكومية بالمنطقة.

وتستهدف الحملة الموظفين والمراجعين بالدوائر الحكومية لنشر الوعي الصحي بينهم، كما تحثهم على إجراء الفحوصات الطبية الدورية باستمرار للاطمئنان على العلامات الحيوية، والسكري، وأهمية التغذية السليمه وممارسة الرياضة والسلوكيات والعادات الصحية السليمة، من أجل مجتمع صحي.

ويصاحب الحملة التي تتنقل بين ١٥ جهة حكومية ركن للتبرع بالدم وذلك المساهمة في دعم بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم.

كما يصاحب الحملة ركن تعريفي عن جائزة وعي والتي تهدف إلى إشراك المجتمع في إثراء المحتوى التوعوي الصحي الإعلامي من خلال عدة مسارات تشمل الفيديو والتصميم والرسم وغيرها.