شؤون المرأة تشارك في ملتقى رائدات العمل بالقريات 

المناطق - الجوف

شاركت إدارة شؤون المرأة بفرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه الجوف في ملتقى رائدات العمل الذي يهدف الى تعزيز الوعي لدى النساء بأهمية العمل الحر من شأنه أن يساهم في تفعيل دور المرأة في المجال ألاقتصادي وزيادة دورها في سوق العمل ، ويحد من ارتفاع نسب البطالة التي تواجه الالاف من السعوديات الذي أقامته جامعة الجوف بالقريات تحت رعاية كليه العلوم والآداب بمشاركة والغرفة التجاريه بمنطقه القريات وبنك الراجحي وبعض من ملاك المدارس الاهليه .

ووجهت مديره إدارة شئون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه الجوف أ-خفره التيماني بضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة وتشجيع الخريجات على العمل الحر وريادة الاعمال وتفعيل روح المبادرة وغرس روح الابداع والابتكار لديهم والتأكيد على اهميه تدريبهن . وتم عرض شرح مفصل عن العمل الحر وأهميته والهدف منه وهو توفير الحماية الاجتماعية لممارسيه من الذكور والإناث .