ضبط 23 مخالفة بأنشطة التوطين بالجوف 

المناطق - الجوف

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف مساء أمس جولات تفتيشية لمتابعة توطين منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات ومسح لكامل للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة شملت جميع محافظات المنطقة ( سكاكا ، دومه الجندل ، طبرجل ، القريات ) بمشاركة الجهات الحكومية المختصة ولجنة التوطين الميداني ، وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.

وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي ، أن الحملات استهدفت منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات والخدمات العامة ومكاتب العقار والمجمعات المغلقة ، حيث زار مفتشي الوزارة أكثر من 55 منشاة وتم ضبط 23 مخالفة تنوعت في عدم وجود رخصة محل و مهن مقصورة على السعوديين فيما تم إغلاق العديد من المحلات هرباً من التفتيش .