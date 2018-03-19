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ضبط 23 مخالفة بأنشطة التوطين بالجوف 

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http://almnatiq.net/?p=554359
المناطق - الجوف
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف مساء أمس جولات تفتيشية لمتابعة توطين منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات ومسح لكامل للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة شملت جميع محافظات المنطقة ( سكاكا ، دومه الجندل ، طبرجل ، القريات ) بمشاركة  الجهات الحكومية المختصة ولجنة التوطين الميداني ، وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.
وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف  عبد العزيز الرويلي ، أن الحملات استهدفت منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات والخدمات العامة ومكاتب العقار والمجمعات المغلقة ، حيث زار مفتشي الوزارة  أكثر من 55 منشاة وتم ضبط 23 مخالفة تنوعت في عدم وجود رخصة محل و مهن مقصورة على السعوديين فيما تم إغلاق العديد من المحلات هرباً من التفتيش .
وأكد الرويلي أن الجولات التفتيشية مستمرة , لافتاً النظر إلى أن هناك فرقاً ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية تهدف لمتابعة تنفيذ القرار ، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع ، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة بالتوطين عبر منصة ” دروب ” .


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