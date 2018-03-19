مدير جامعة الامام عبد الرحمن يدشن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بجامعي الخبر

المناطق - منال الدوسري

دشن مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش وحدة الغسيل الكلوي للأطفال في المستشفى الجامعي ووحدة مختبرات العلاج التنفسي واضطرابات النوم في المستشفى صباح امس وذلك على هامش فعاليات الكلى وصحة المرأة في بهو المستشفى بحضور رئيس قسم الكلى البروفيسور عبد الله الهويش وعدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين.

وذكر مدير الجامعة بان هذه الوحدة إضافة جديدة للمنطقة الشرقية بالإضافة الى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الجامعي بشكل عام، وهي وحدة تقدم خدمات صحية واكاديمية ولها انعكاسات إيجابية لتوفر فرصة لطلاب الدراسات العليا في كلية الطب، وهي تنقسم الى قسمين قسم الدهلزة الدموية و الغسيل الصفاقي للأطفال.

من جانبه ذكر الدكتور عبد الله الهويش بان تدشين الوحدة الجديدة لأمراض الكلى المتعلقة بالغسيل البروتوني والدموي للأطفال هي إضافة جديدة وثاني وحدة بعد الوحيدة في القطيف، وتتكون الوحدة الجديدة من 4 وحدات للغسيل الدموي والغسيل البروتوني والتي تستوعب من 10-20 مريض وذلك لسد حاجة المنطقة من تقديم الخدمات الصحية مشيرا الى ان أسباب إصابة الأطفال بالمرض الكلوي عديدة منها التشوهات الخلقية والتهاب الكويكبات والتهاب المسالك البولية المتعددة والامراض الوراثية عامل أساسي للفشل الكلوي للأطفال.

وأضاف ان المعرض توعوي للفرد والمجتمع عامة والفئة المستهدفة هم طلاب وطالبات المدارس ومرضى الكلى والسكري والضغط وقد خصص جزء لأمراض كلى المرأة وان المعرض احتوى على عدد من الأركان وهي ركن عن العلامات الحيوية والفشل الكلوي والغسيل البروتوني والغسيل الدموي و زراعة الكلى والنساء والولادة و قسم الأطفال شارك في الحملة قسم الخدمات الصيدلية و امراض الدم و التغذية و الخدمة الاجتماعية و التثقيف الصحي.

و أضاف د. الهويش بان أهمية هذه الحملة تكمن في توعية وتثقيف الفرد، و المجتمع، و طلاب وطالبات المدارس، والمرأة والصم والبكم وكذلك مرضى السكري وضغط الدم والمصابين بأمراض الكلى بأهمية وظائف الكلى حيث أنها عضو أساسي وفعّال بالجسم يقوم بتصفية الجسم من السموم والشوائب والفضلات الزائدة والمحافظة على نسبة حموضة الدم والهيموجلوبين داخل الجسم .

وقدم الدكتور الهويش النصح للوقاية من امراض الكلى حيث ان اعراضه تنتج عن انتفاخات بالقدمين وفقاقيع بالبول والارتفاع المفرط بالضغط ومن الامور الهامة هو اكتشافه مبكرا وهذا هو الهدف الاسمي من الحملة ونصح أيضا باتباع الحمية والتحكم بضغط الدم والتحكم بنسبة السكر داخل الدم وعدم اخذ أي ادوية او مسكنات الا باستشارة الطبيب والكثر من شرب السوائل.

وأشار الدكتور الهويش الى ان الماء جيّد لمرضى الفشل الكلوي في مراحلة الأولى والمتوسطة اما المراحل المتأخرة فيجب شرب الماء بشكل معقول كما انه لا توجد أي دراسة تبين مدى صحة اختلاف عبوات المياه وتركيزها على تأثير الكلى وعموماً أي سوائل يأخذها المريض بحيث لا تكون نسبة الصوديوم فيها عالية جدا وماذا يعني الاكثار من شرب الماء يعني شرب ما يتجاوز من لتر الى لترين يومياً.