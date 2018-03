خالد بن سلمان يدشن حسابه بتويتر: “أتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن”

المناطق - الرياض

دشن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، صباح اليوم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باسم @kbsalsaud.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في أول تغريدة له: “سرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات”.

وتابع خالد بن سلمان: “أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة”.

وكتب سفير المملكة لدى واشنطن نفس التغريدة ولكن باللغة الإنجليزية: “Excited to join the Twitter conversation-honored to serve my country and leadership. We will continuously work to enhance the dialogue between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America to strengthen our strategic partnership.”.