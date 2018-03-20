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سيف الإسلام القذافى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

سيف الإسلام القذافى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة
http://almnatiq.net/?p=554379
المناطق - وكالات

أعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى والإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافي للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد بوراس بحسب مصادر إعلامية ليبية أن سيف الإسلام القذافى من خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدى بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده.

وشدد على أن أيادى سيف الاسلام القذاقي ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا واقليميا ودوليا، مشيراً إلى أن البرنامج الاصلاحي لنجل القذافى يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا، موضحا أن الهدف من ترشحه للإنتخابات هو إنقاذ ليبيا.

وأضاف بوراس أن سيف الإسلام القذافي سيظهر قريبا جدا للشعب الليبى.

 

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