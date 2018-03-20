ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

المناطق - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن الحالات التي يتم فيها التسجيل للفرد الأعزب (أكبر من 18 عاما) إذا أراد الاستفادة من الدعم المقدم للمستحقين.

وأوضح حساب المواطن أن الفرد الأعزب إذا كان أكبر من 24 عاما، فأمامه خياران إما التسجيل بحساب مستقل دون أن يطلب منه إثبات استقلاليته، أو التسجيل مع رب الأسرة (تابع).

وأضاف أنه إذا كان عمره أقل من 24 عاما ففيها حالتان، أولهما إذا كان يسكن مع الأسرة: لا يحق له التسجيل في حساب مستقل، ويضاف (تابعا) مع رب الأسرة.

وثاني هذه الحالات، إذا كان يسكن في سكن مستقل: يسجل بحساب مستقل مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكنه.