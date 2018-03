فيديو.. هكذا نقل “صلاح” الإسلام إلى الغرب.. طفل إنجليزى يقلده بـ”سجدة لله” بعد إحرازه هدفا

المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفل إنجليزى يسدد كرة فى المرمى ويحرز هدفًا، وبادر بالسجود على الأرض تقليدًا للاعب ليفربول محمد صلاح، الذى يحرص على السجود عقب إحرازه الأهداف.

والتغريدة التي انتشرت كتب المغرد فيها: Look what Mo salah is doing to this country (انظر ماذا يفعل صلاح بهذا البلد).

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه.