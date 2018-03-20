مجزرة مروعة في الغوطة.. مقتل 15 طفلا احتموا في مدرسة

المناطق - وكالات

ارتكبت طائرات النظام السوري مجزرة مروعة في الغوطة الشرقية الاثنين، راح ضحيتها 15 طفلاً.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربة جوية قتلت 15 طفلا وامرأتين في قبو مدرسة في مدينة عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

إلى ذلك، أضاف المرصد أن الضربة أصابت أيضا ما يربو على 50 شخصاً. وأورد أن الغارة استهدفت بلدة عربين في الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ شهر لحملة عسكرية لقوات النظام السوري، مرجحاً أن تكون المقاتلات التي شنتها روسية.

وأشار إلى أن “الدفاع المدني يعمل الآن على انتشال الناس من تحت الأنقاض”.