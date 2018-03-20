مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

المناطق - الرياض

كشف المحامي الدكتور محمد الجذلاني، عن قصة طلاق وقعت بسبب التصوير أثناء الأفراح دون تنبه البعض لها، وتسريب المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر، “تحدثني والدتي حفظها الله عن إحدى معارفنا طلقها زوجها حين وصله مقطع فيديو لها وهي ترقص في زواج أقاربها.. صورتها إحدى الحاضرات وتسرب المقطع”.

وأضاف، “والله مثل هذه الأحداث مؤلمة ما بين جناية التي اعتدت بالتصوير لامرأة غافلة وجناية الزوج الأحمق الذي طلق أم أولاده دون ذنب !”