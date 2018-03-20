حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بمناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية وتكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق المملكة كما تزداد نسبة الرطوبة على المدن الساحلية الغربية, ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير, الباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط, وجنوبية على الجزء الجنوبي من البحر الاحمر بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.